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Журналистку Ксению Собчак заподозрили в вымогательстве

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак, в загородном доме которой сегодня проходили обыски, проходит по делу о вымогательстве как подозреваемая, сообщает Telegram-канал RT со ссылкой на собственный источник.

Фото: RT

Ранее коммерческого директора журналистки Кирилла Суханова и экс-главреда Tatler Ариана Романовского задержали по этой же статье. Романовскому уже предъявили обвинения, заявил его адвокат. Тот свою вину отрицает.

В подмосковном доме Собчак прошли обыски. По предварительной информации, их провели в связи с тем, что она владеет Telegram-каналом, для которого вымогали деньги.

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Сама журналистка при этом, как утверждают СМИ, в Литве. По словам источника RT, за сутки до обысков у Суханова телеведущую предупредили, поэтому она успела пересечь границу.