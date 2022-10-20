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В загородном доме Ксении Собчак проходят обыски

В загородном доме журналистки и телеведущей Ксении Собчак в Московской области, по предварительным данным, проходят обыски, сообщает Telegram-канал «112».

Сотрудники оперативных ведомств днём 26 октября прибыли для проведения обыска в коттеджный посёлок Горки-8 на территории Подмосковья. В настоящий момент подробностей по обыскам в загородном доме Собчак нет.

Другие сведения по якобы организованным обыскам у Собчак не приводятся.

25 октября Собчак подтвердила задержание своего коммерческого директора Кирилла Суханова. Журналистка уточнила, что его задержали по статье о вымогательстве, что, по ее словам, является «бредом и нонсенсом».

До этого Собчак утверждала, что её коммерческий директор с утра не выходит на связь.