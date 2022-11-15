В России и мире

Рейсов между Россией и Египтом станет больше, заявили в Росавиации

Прямых рейсов между Россией и Египтом станет больше. Такая договорённость достигнута после встречи руководителя Росавиации Александра Нерадько с послом республики Назихом Эльнаггари, сообщается на сайте Росавиации.

«В ходе встречи были подтверждены позиции сторон о заинтересованности расширения полётных программ между Россией и Египтом с целью развития воздушного авиасообщения и расширения туристических программ», - говорится в сообщении.

Стороны также отметили высокий уровень сотрудничества в сфере воздушного транспорта и обсудили вопрос выполнения полётов между двумя странами в настоящее время.

Кроме того, стороны обменялись мнениями по вопросу скорейшего заключения на уровне компетентных ведомств соглашения о лётной годности, необходимого для развития сотрудничества в области взаимных поставок авиационной техники.

Смотрите также Авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты из Пскова в Египет

Напомним, ранее авиакомпания Azur Air получила допуск на полеты в Египет из международного аэропорта Псков имени святой княгини Ольги.