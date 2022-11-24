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Двухметрового кролика слепили из навоза в России. ФОТО

Скульптор-самоучка из села Уолба в Якутии Михаил Боппосов слепил из навоза двухметрового кролика, который может играть на барабане.

Фото: социальные сети

Изваяние размещено на главной улице села Уолба. На фоне стены с рельефной надписью «2023» стоит кролик с барабаном, а рядом - второй музыкальный инструмент из навоза с барабанными палочками, с помощью которых любой желающий может поиграть вместе с символом года, сообщает «Якутия.инфо».

Михаил Боппосов лепит навозные скульптуры каждую зиму. Чаще всего его персонажами становятся животные из восточного календаря. Он изготовил трех поросят, до этого лепил собачью упряжку с санями и чумом, гигантского петуха, семейку коз, лошадей и кобру. В 2015 году скульптор соорудил замысловатую композицию из навозных пальм, по которым скакали мартышки, также сделанные из навоза. Кроме того, он делал дракона, танк и Ждуна, сообщает Lenta.ru.