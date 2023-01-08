В России и мире

Смертность от COVID-19 в мире возросла на 65% с начала 2023 года

Почти 20 миллионов человек заразились COVID-19 за период с 2 по 29 января, более 114 тысяч умерли, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

По данным ВОЗ, в мире с 2 по 29 января 2023-го зарегистрировали 19,9 миллиона случаев заражения коронавирусом и 114,3 тысячи летальных исхода. Смертность возросла на 65% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество зараженных на 78%, сообщает RuNews24.

С начала года больше всего инфицированных выявлено в КНР – 11,3 миллиона. За Китаем следуют Япония (3,2 миллиона), Соединенные Штаты Америки (1,5 миллиона), Южная Корея (1,03 миллиона) и Бразилия (459,9 тысячи).

Кроме того, КНР стали лидером и по числу летальных исходов – 62,7 тысячи. Далее следуют США с 14,6 тысячи, Япония (10,1 тысячи), Британия (3,1 тысячи) и Бразилия (2,8 тысячи).

По состоянию на 1 февраля в ВОЗ поступили сообщения о 753,6 миллиона случаев COVID-19 с начала пандемии и о 6,8 миллиона умерших. За минувшие сутки зафиксировали 157 тысяч случаев заражения коронавирусом, жертвами вируса стали 720 человек.