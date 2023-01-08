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ВОЗ опровергла сообщения о приостановке исследований происхождения коронавируса

ВОЗ продолжает запрашивать у Китая данные для определения происхождения COVID-19, статья в журнале «Природа», в которой говорится, что исследования прекращены, является ложной, заявил РИА Новости пресс-секретарь организации Тарик Жазаревич.

Ранее международный научный журнал «Природа» сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила приостановить расследование происхождения вируса SARS-CoV-2, вызвавшего пандемию коронавируса.

«Статья в "Природа" неточна и вводит в заблуждение, поэтому мы попросили исправить или разъяснить… Мы всегда и последовательно заявляли, что для продвижения знаний нам нужны были и все еще нужны исследования - и для этого нам нужен доступ из Китая, данные, и нам нужно, чтобы они проводили эти исследования прозрачным образом. Мы продолжали и продолжаем просить об этом», - сказал Жазаревич.