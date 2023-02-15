Общество

ВОЗ приостановила расследование происхождения коронавируса

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) решили приостановить расследование происхождения коронавируса из-за проблем со сбором данных. Об этом со ссылкой на эксперта организации Марию ван Керкхове сообщает The Daily Telegraph.

Ранее, по ее словам, специалисты хотели проводить эту работу в несколько этапов, однако теперь их план изменился, сообщает «Парламентская газета».

«Политические события во всем мире действительно воспрепятствовали прогрессу в понимании происхождения [COVID-19]», — отметила представитель ВОЗ.

В сентябре «Парламентская газета» писала о финальном докладе комиссии по COVID-19 британского медицинского журнала Lancet, согласно которому ученые допускают, что инфекция имеет лабораторное, а не естественное происхождение.

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В докладе указывается, что источник происхождения коронавируса по-прежнему неизвестен — существует две основные гипотезы. Согласно первой, вирус появился в дикой природе, на звероферме или птичьем рынке — в месте, которое пока не определили. В соответствии со второй гипотезой имело место происшествие во время исследования вирусов, возможно, во время их полевого сбора или утечки из лаборатории.

Тем временем заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов рассказал, что в Россию вернулся старый штамм коронавируса стелс-омикрон, но с новыми свойствами. При этом, как рассказали в Роспотребнадзоре, уже четыре недели в стране растет заболеваемость COVID-19.