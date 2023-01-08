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Пилот упавшего в Белгородской области военного самолета погиб

Штурмовик Су-25 потерпел катастрофу при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области, сообщает Минобороны.

«После выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области потерпел катастрофу самолет Су-25 ВКС России. Летчик погиб», - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет, пишет ТАСС. «По предварительным данным, причиной катастрофы стала техническая неисправность», - сказали в министерстве.

Как пояснил представитель Валуйской районной станции скорой медицинской помощи, тело погибшего пилота обнаружили, для его транспортировки прибыл военный вертолет. На месте падения самолета находится бригада скорой помощи. По данным дежурного врача, пилот был в самолете один.