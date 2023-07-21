В России и мире

Прием заявлений на финские визы прекратят в Петербурге с 1 августа

Прием заявлений на финские визы в Санкт-Петербурге прекратят с 1 августа. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Финляндии 28 июля.

Заявления не получится подать в том числе через визовые центры. Ограничения на подачу документов также введут в посольстве Финляндии в Москве и офисах VFS по России на весь август, пишет FlashNord.

Помимо этого, с 1 сентября Финляндия прекратит обслуживание клиентов в генконсульстве в Петербурге. За консульские и иммиграционные вопросы с начала осени будет отвечать только посольство Финляндии в Москве.