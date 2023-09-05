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Паралимпийский комитет намерен навсегда приостановить членство России

Представители Международного паралимпийского комитета (IPC) заявили, что намерены хорошо подготовиться к генеральной ассамблее в Бахрейне, чтобы уже навсегда приостановить членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации, заявил президент ПКР Павел Рожков.

Генеральная ассамблея IPC пройдет в Бахрейне 27 сентября. Ранее ПКР через трибунал IPC добился своего восстановления в правах и в августе подал заявку на участие в Паралимпийских играх 2024 года в Париже.

«Осенью прошлого года генассамблея IPC приостановила членство ПКР, лишив всех прав, за исключением обязанности платить членский взнос. Мы с этим решением не согласились, его опротестовали и выиграли в апелляционном трибунале IPC. Выиграв в трибунале, мы были восстановлены, подали заявку в IPC, чтобы мероприятия на территории РФ входили в календарь IPC. В этом нас поддержали и включили в календарь целый ряд соревнований, которые позволили нам лицензировать наших спортсменов, завоевать необходимые рейтинги для участия в Паралимпиаде в Париже и подать заявку в оргкомитет на участие в Играх», - сказал Рожков на заседании коллегии Минспорта РФ

«IPC отказал нашей сборной в участии в Азиатских Паралимпийских играх. Оргкомитет Азиатских игр общий, сейчас они думают, что могут сделать в этой ситуации. IPC успокоиться не может, 27 сентября в Бахрейне будет проходить повторная генеральная ассамблея, как они заявляют, они лучше подготовятся, чтобы уже навсегда приостановить членство ПКР. Мы активно работаем с Минспортом, МИД и юридическими организациями, чтобы очень достойно себя представить на этой ассамблее. Надеемся на те позитивные сдвиги, что происходят в Азии, что сможем на самом деле дать в Бахрейне бой исполкому IPC», - добавил Рожков.

Также глава ПКР отметил, что в последнее время с ними стали более смело сотрудничать в Азиатском паралимпийском комитете. Его глава поддержала вступление российской стороны в свои ряды, пишет РИА Новости.

«Более смело с нами стал сотрудничать Азиатский паралимпийский комитет. Мы с главой Минспорта Олегом Матыциным лично встречались в Пекине с его главой, которая поддержала наше продвижение в азиатский регион, участие в Азиатских Паралимпийских играх, поддержала вступление в Азиатский паралимпийский комитет. Сегодня этот вопрос решается. В субботу я разговаривал с президентом Азиатского паралимпийского комитета, пока решения нет», - отметил Рожков.