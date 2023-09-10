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Российские космонавты побили рекорд по длительности полета на МКС

Космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин побили рекорд среди граждан России по длительности одного полета на Международной космической станции (МКС), сообщили в «Роскосмосе».

Ранее в госкорпорации сообщали, что в понедельник в 20:40:11 по московскому времени космонавты превысят достижение Петра Дуброва, который совершил полет на МКС продолжительностью 355 суток 3 часа 45 минут 21 секунду, пишет «Интерфакс».

Также их коллега астронавт Фрэнк Рубио поставил новый рекорд среди американцев. «Сегодня Рубио побил рекорд по количеству дней в космосе, проведенных в рамках одного космического полета, длительностью 355 дней без перерыва, который был поставлен Марком Ванде Хаем 30 марта 2022 года», - сообщило NASA.

Прокопьев и Петелин, а также Рубио прибыли на МКС на корабле «Союз МС-22» 21 сентября 2022 года. В связи с повреждением метеороидом радиатора корабля, миссию экипажа на МКС продлили до 27 сентября 2023 года.

Экипаж вернется на Землю после 371-суточного космического полета на корабле «Союз МС-23», который прибыл на станцию в феврале для замены повреждённого «Союза МС-22».

Самый длительный космический полет выполнил россиянин Валерий Поляков на орбитальном комплексе «Мир» - 437 суток 17 часов 58 минут 17 секунд.