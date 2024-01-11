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В России и мире

В мире резко выросло число случаев рака у молодых людей

12.01.2024 12:17|ПсковКомментариев: 0

Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее сведениям, число выявленных раковых больных возрастом до 50 лет выросло на 12,8% за 19 лет наблюдений (2000-2019). «Пациенты становятся моложе. Вероятно, дело в каком-то изменении окружающей среды, нашей пищи, лекарствах или в чем-то, что мы еще не идентифицировали», - прокомментировала изданию статистику доктор Мемориального онкологического центра имени Слоуна - Кеттеринга в Нью-Йорке Андреа Черчек. Ее наблюдение подтвердила директор онкологического отделения больницы Grand View Health в штате Пенсильвания Моник Гэри. «Мы видим все больше и больше [случаев рака среди] молодых людей. Это не соответствуют классическому пониманию о том, что рак - это болезнь старых», - сказала она.

Исследователи проверяют множество гипотез, которые могли бы объяснить подобную тенденцию, начиная от малоподвижного образа жизни до наличия микропластика в воздухе. В частности, уже подтверждена взаимосвязь между частым употреблением сладких напитков в подростковом возрасте и более высоким риском заболевания раком. Ученые отмечают, что также существует связь между избыточным весом и развитием некоторых видов рака, пишет ТАСС

Теги: #врачи #здоровье
Источник: Псковская Лента Новостей
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