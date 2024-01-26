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Рок-фестиваль «Нашествие» перенесли на 2025 год

Рок-фестиваль «Нашествие», который в 2023 не проводили из соображений безопасности, в 2024 тоже не состоится, его перенесли на 2025-й, сообщается в Telegram-канале РИА Новости.

Последний раз «Нашествие» проходило в 2019 году, в 2020 и 2021 его отменяли из-за пандемии, а в 2022 - без объяснения причин.

«Нашествие» — крупнейший в России фестиваль русского рока под открытым небом. Основан радиостанцией «Наше радио». Проводился с 1999 по 2019 годы. Фестиваль ежегодно собирал 100-200 тысяч посетителей, в нём регулярно участвовали популярнейшие рок-группы России и ближнего зарубежья.