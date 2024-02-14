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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд намерена уйти в отставку

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд намерена уйти в отставку в ближайшие недели, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Решение об отставке госпожа Нуланд приняла сама.

«Виктория Нуланд сообщила мне, что в ближайшие недели намерена покинуть пост заместителя госсекретаря по политическим делам — роль, в которой она олицетворяла стремление президента США Джо Байдена вернуть дипломатии центральное положение в нашей внешней политике и возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», — приводит сообщение «Коммерсантъ».

В своем заявлении Энтони Блинкен поблагодарил Викторию Нуланд за службу. После ее отставки обязанности заместителя госсекретаря возложат на Джона Басса. В российском МИДе отставку Виктории Нуланд связали «с провалом антироссийского курса администрации президента США Джо Байдена». В сообщении Блинкена причины решения Нуланд не приводятся.

Виктория Нуланд работала официальным представителем Госдепартамента с мая 2011 года по апрель 2013 года. Затем, после небольшого перерыва, стала помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии. В 2017 году она ушла в отставку, но вернулась в Госдеп в мае 2021 на должность заместителя госсекретаря США.