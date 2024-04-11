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Россиянка выиграла марафон в Цюрихе

Российская легкоатлетка Дина Александрова одержала победу в марафоне, который прошел в Цюрихе (Швейцария).

Александрова пробежала дистанцию 42 км 195 м за 2 часа 29 минут. Второе место заняла Серкалем Менгисте из Эфиопии (2.34,09), третьей к финишу пришла кенийская спортсменка Наоми Джепкогей Майо (2.35,44).

У мужчин победу одержал кениец Марк Косгей Кипту (2.12,31), вторым стал его соотечественник Ругут Кипчумба (2.14,06). Третье место занял швейцарец Патрик Вэгели (2.14,22).

В соревнованиях прияли участие более 90 мужчин. 31-летнюю Александрову из них опередили 22 человека, пишет РИА Новости.