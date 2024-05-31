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Проект «Пушкин цифровой» заработает в октябре для широкой аудитории

Научно-просветительский ресурс «Пушкин цифровой», задача которого оцифровать рукописи поэта, представят в его день рождения, а в октябре проект заработает для широкой аудитории. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина.

«В настоящее время "Пушкин цифровой" работает в закрытом режиме. Уже завтра, 6 июня, Пушкинский Дом представит проект для профессионального сообщества, а в октябре ресурс заработает для широкой аудитории», - рассказала она.

Подготовка проекта началась в 2020 году, напомнила вице-премьер. По ее словам, была поставлена сложная и амбициозная задача по созданию доступа к рукописному наследию писателя, его творчеству, научным работам, посвященным Пушкину, на принципах единого окна, пишет ТАСС.

«Такая платформа будет полезна и простому читателю, и студенту, и профессиональному исследователю», - считает Татьяна Голикова.

Объем финансирования проекта составил 226 млн рублей.