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Парламент Литвы разрешил переносить захоронения советских воинов

Парламент Литвы одобрил поправки к законам, которые разрешают переносить захоронения советских воинов за счет включения их в список общественных мест, пропагандирующих запрещенную идеологию.

По новым правилам запрет на ликвидацию могил и кладбищ, внесенных в Реестр культурных ценностей, отменяется в случае, если места захоронения признаются «пропагандирующими тоталитарные, авторитарные режимы и их идеологии».

Законопроект поддержали 89 депутатов, пятеро воздержались, против не выступил никто, пишет РИА Новости.

Поправки инициировали жители Шяуляя, которые высказались за перенос останков 52 советских воинов, похороненных у входа в собор Святых Петра и Павла.

Ранее представитель МИД Мария Захарова, комментируя снос шести стел советским воинам в литовской столице Вильнюсе, заявила, что власти стран Прибалтики пытаются свести исторические счеты с Россией и стереть память о Победе в Великой Отечественной войне.

Случаи вандализма в отношении советских памятников в Прибалтике участились после начала российской спецоперации на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя ситуацию с памятниками советским воинам в Латвии и Литве, назвал происходящее «международным оборзением».