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Российские ученые к 2030 году хотят создать компьютер с мощностью свыше ста кубитов

Квантовый компьютер мощностью свыше 100 кубитов планируют создать в России к 2030 году, сообщил сооснователь Российского квантового центра (РКЦ), советник генерального директора госкорпорации «Росатом» Руслан Юнусов.

Ранее «Росатом» озвучивал планы создания 100-кубитного квантового компьютера к 2030 году.

«Но мы сейчас готовим карту до 2030-го года, и там будут планы по квантовому компьютеру больше, чем 100 кубитов», — сказал Руслан Юнусов.

«Мы показали 20-25 кубитов на разных платформах в конце прошлого года. В этом году мы должны показать 50. Мы понимаем, как к этому идти. Мы ждем, что у нас во второй половине года, осенью, это должно получиться», — отметил он.

В классических вычислительных устройствах вся информация раскладывается на биты — 0 или 1, тогда как в квантовых наименьшей единицей информации является квантовый бит (кубит), способный одновременно находиться в обоих состояниях сразу — и 0, и 1. Количество состояний, в которых находится квантовый процессор, быстро растет с увеличением числа кубитов за счет возможности связывать их между собой, пишет РИА Новости. Эта особенность позволяет квантовым устройствам решать различные вычислительные задачи, недоступные самым мощным «классическим» суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, работа с большими данными и многие другие.

Развитие квантовых вычислений считается одной из основ технологической независимости России в горизонте до 2030 года. «Росатом» отвечает за создание в России квантового компьютера, выполняет российскую дорожную карту по квантовым вычислениям.

«Росатом» уже вошел в число мировых лидеров по ряду направлений квантовых вычислений, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в 2023 году.