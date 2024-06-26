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В Госдуме призвали повысить стипендию студентам, чьи родители имеют инвалидность

10.07.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила повысить стипендию студентам-отличникам, чьи родители имеют группу инвалидности.

«Представляется необходимым предложить внести изменения... в части расширения предоставления государственной академической и (или) государственной социальной стипендии в повышенном размере лицам, обучающимся в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования по образовательным программам высшего образования, имеющим оценки "отлично" или "хорошо или "отлично и "хорошо"», - сказано в обращении депутата к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Отмечается, что стипендию предлагается повысить тем, кто относится к категориям лиц, обучающихся на всех курсах образовательных программ, имеющих право на получение государственной социальной стипендии или являющимся студентами в возрасте до 23 лет, имеющим одного родителя - инвалида I, II или III группы, пишет РИА Новости.

По мнению Яна Лантратовой, введение таких мер государственной поддержки для учащихся высших образовательных программ будет способствовать улучшению их материального благополучия, улучшению качества и уровня их образования, а также увеличению процента трудоустройства выпускников высших учебных заведений по специальности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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