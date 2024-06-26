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Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией

Эстония вводит полный таможенный контроль на границе с Россией, сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахна в соцсети Х.

«С 8 августа Эстония введет полный таможенный контроль на границе с Россией, чтобы лучше гарантировать, что мы не снабжаем российскую военную машину», — говорится в публикации.

Кроме того, Таллин таким образом планирует противодействовать обходу санкций, добавил Цахна

О том, что Эстония вместо выборочного контроля будет проверять всех людей и грузы, пересекающие границу в сторону России, сообщала телерадиокомпания ERR. Как заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, решение связано с попытками "перевозки запрещенных товаров".

В правительстве республики предупредили, что эта мера увеличит время, проведенное на таможне, а число людей, пересекающих границу, вероятно, сократится, пишет РИА Новости.

В мае Эстония, Латвия, Литва, Финляндия и Польша подписали соглашение об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций. Соглашение предусматривает совместные действия в отношении обязательств, налагаемых на производителей и экспортеров товаров, в том числе представление дополнительной документации.

Москва неоднократно заявляла, что справится с санкционным давлением Запада, которому не хватает мужества признать провал своей антироссийской политики.