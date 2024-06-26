В России и мире

Международный день светофора отмечают 5 августа

Международный день светофора отмечается 5 августа в честь события, произошедшего в 1914 году. В этот день в американском городе Кливленде появился первый предшественник современных устройств. Он имел красный и зеленый фонари, а при переключении света издавал звуковой сигнал.

Впрочем, самый первый светофор изобрел британец Джей Найт еще в 19 веке. Этот аппарат был установлен возле здания парламента в Лондоне в 1868 году. Спустя три года его фонарь взорвался и поранил полицейского. После этого о светофоре забыли почти на 50 лет — до 1910 года, когда было разработано и запатентовано первое автоматическое светофорное устройство с фонарями двух цветов.

Трехцветные светофоры, похожие на современные, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройства стали популярны в разных городах Америки и Европы, пишет Calend.ru.

В России светофор появился в январе 1930 года — на углу Невского и Литейного проспектов в Ленинграде (сегодня — Санкт-Петербург). В декабре этого же года автоматический регулировщик установили на углу Петровки и Кузнецкого моста в Москве. Третьим городом России, где начал работать светофор, стал Ростов-на-Дону.

В 2010 году в Перми открылся памятник этому устройству. Это событие было приурочено к Международному дню светофора. Памятники светофору есть также в Москве, Новосибирске, Пензе, Кирове.