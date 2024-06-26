В России и мире

Российский кинематограф занялся производством комедии про Байдена

Начались съемки сериала «Гудбай». В главной роли - звезда «Бригады» (18+) Дмитрий Дюжев. Проектом занимаются ТНТ и кинокомпания 1-2-3 Production. Синопсис: «Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность».

Как поясняет пресс-служба телеканала, Байден летит в Россию, «чтобы понять русскую душу», но в первый же день теряет документы. В результате президент «вынужден жить в «хрущевке» и работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку».

Тогда как параллельно этой фантасмагории агенты ЦРУ вывозят в Америку «очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча».

Создатели презентуют шоу как комедию с элементами сатиры, пишет «Российская газета».