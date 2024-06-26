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Российские предприятия малого бизнеса получат льготы по патентным пошлинам

Малые и средние предприятия (МСП), а также самозанятые получат льготы по патентным пошлинам — они должны будут уплатить только 35% от всей суммы, сообщили «Известиям» в Роспатенте. Такой проект постановления подготовил Минэк, с ним ознакомились «Известия».

Как рассказали в Роспатенте, средние размеры патентных пошлин составляют для изобретений 18,8 тыс. рублей, для полезных моделей (инновационное техническое решение) — 6,9 тыс., для промышленных образцов (дизайн изделий) — 7,7 тыс, пишут «Известия».

Размер таких сборов в России варьируется в зависимости от типа патента и области, добавил доцент кафедры экономики и финансов общественного сектора ИГСУ Президентской академии Даниил Гоненко. Он отметил, что в зависимости от дополнительных услуг (например, за сопровождение юристами) полная сумма может приближаться к 100 тыс. рублей..

«Чаще всего малые и средние предприятия патентуют технические разработки (как правило, в производственном процессе, включая оборудование и технологии обработки), программное обеспечение, медицинские новшества (оборудование, методы лечения), а также эко-технологии (решения, направленные на устойчивое развитие, например, в области очистки отходов или энергосбережения», — перечислил Даниил Гоненко.

Согласно предлагаемому нововведению, льготы смогут получить не только МСП. Как рассказали в Роспатенте, проект Минэка освобождает от уплаты патентных пошлин участников спецоперации и снижает стоимость сбора для коллективов научных работников до 10%.