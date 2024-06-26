В России и мире

Экономическая активность регионов России начала замедляться

Индекс региональной экономической активности (РЭА) в июне упал на 10 п.п., до 65%, говорится в исследовании ВШЭ, с которым ознакомились «Известия». Это самый низкий показатель с марта 2023-го (61%).

В июне 2024-го число регионов с преобладанием роста (то есть тех, где экономическая активность увеличилась по крайней мере в четырех из пяти секторов) сократилось с 52 до 34, сказано в обзоре.

Галопирующий рост экономики по отдельным показателям стал переходить в более плавный, сообщили «Известиям» в Минэке. При этом важно учитывать и эффект высокой базы прошлого года, добавили там. Из всех федеральных округов наиболее значительный рост показал Северо-Кавказский (РЭА — 80%), пишут «Известия».

Замедление экономической активности в июне наиболее заметно в строительстве, в меньшей степени — в промышленности и в оптовой торговле, сказала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Главным негативным фактором выступает снижение ввода многоквартирного жилья на 28% в первом полугодии, пояснил директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Президентской академии Дмитрий Землянский.

Дефицит трудовых ресурсов, трудности с импортными поставками в сочетании с продолжающимся ужесточением денежно-кредитных условий будут факторами дальнейшего замедления экономического роста во втором полугодии 2024-го, полагает Ольга Беленькая из «Финам».

Для стабилизации ситуации, по словам Светланы Фруминой из РЭУ им. Г.В. Плеханова, нужно дать возможность бизнесу, участвующему в региональных проектах, привлекать финансовые ресурсы под разумные проценты.