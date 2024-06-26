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Министр здравоохранения Владимирской области задержан за присвоение средств

Министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин обвиняется в присвоении денег и превышении должностных полномочий, сообщается в группе следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области в соцсети «ВКонтакте».

Видео: СУ СК РФ по Владимирской области

Следственные органы следственного управления СК России по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ расследуют уголовное дело в отношении министра здравоохранения Владимирской области по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение с использование служебного положения в крупном размере), пункт «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности).

В настоящее время подозреваемому предъявили обвинение и задержали.

Следствие установило, что в период с 2021 года обвиняемый, являясь главным врачом Александровской районной больницы, необоснованно начислял подчиненным повышенные материальные выплаты, часть из которых они по его указанию систематически передавали ему.

После назначения на должность министра здравоохранения Владимирской области в ноябре 2023 года он продолжил данную противоправную деятельность. При получении очередной суммы 11 декабря 2024 года его задержали с поличным сотрудники управления ФСБ. По предварительной оценке, мужчина таким образом получил более 400 тысяч рублей.

В медицинском учреждении и по месту работы обвиняемого провели обыски. Следователи осматривают изъятую документацию, проводят допросы свидетелей, выполняют иные следственные действия, направленные на установление всех фактов противоправной деятельности.