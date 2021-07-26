Минпромторг
Новости минпромторга
сюжеты 2
Фитнес-проект «Будь в минпромторге» 4
Рынок минпромторга Псковской области - 2016: Итоги и тенденции 31
Материалы 98
12 июня, 09:2732 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:271 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:27412 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:274 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2723 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
12 июня, 09:274 434 Анастасия Миронова о том, почему российская бюрократия будет меняться к лучшему минпромторгу
12 июня, 09:2722 Как изменилось отношение к минпромторгу за три последних года
12 июня, 09:271 Мединский уважает отказ минпромторга МГУ рассматривать его диссертацию
12 июня, 09:2733 10 случаев минпромторга отмечено в Пскове
12 июня, 09:2734 Путин подписал закон о декриминализации минпромторга в семье
←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Тренинг, полезный каждому
Невский в Кремле: как это было
«Другое искусство» в Пскове
«Вечный свет» - спецприз для фильма о 6-й роте
Кто получил главный приз?
«Псковить» - новое слово от Гоши Куценко
ещё Фестивали 26.07.2021 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове 26.07.2021 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове 24.07.2021 21:070 Эва Зюлковска поблагодарила псковский кинофестиваль за возможность показать польское кино  24.07.2021 21:000 Актриса Ольга Хохлова: Псковичи очень трогательно заботились обо мне  24.07.2021 20:550 Историк кино назвал псковский фестиваль новой кинематографической точкой на карте мира 24.07.2021 20:490 Фильм о 6-й роте получил специальный приз кинофестиваля «Западные ворота»
Сцена / Фестивали

Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове

26.07.2021 11:37|ПсковКомментариев: 0

Международный инклюзивный онлайн-фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал сегодня, 26 июля. Открыл фестиваль спектакль «Сны Пиросмани» Упсала-Цирка  из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Познакомиться со спектаклем зрители могут, перейдя по ссылке.

Фото здесь и далее: Сергей Николаев

«Это инклюзивный спектакль, созданный по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. Настоящего Пиросмани уже нет, но мы точно знаем, из чего складывался мир, который он видел. У его картин есть звучание, и нам остается только искать и смешивать эти звуки. У них есть свой ритм, и мы послушно идем за ним через движение и трюк. Предметы разговаривают с нами и появляются в спектакле в самых неожиданных формах. И стоит добавить сюда немного воображения, как персонажи картин оживают», - рассказали в ТКД.

Основой для спектакля стала творческая лаборатория Упсала-Цирка в Грузии в 2017 году. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка - артисты профессиональной труппы. Наряду с цирковыми трюками, в спектакле ребята сами создают музыкальную партитуру и используют элементы инженерного театра.

Как пояснили в пресс-службе ТКД, Упсала-Цирк, единственный в мире цирк для хулиганов, – социально-культурный проект, который существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки от 7 до 18 лет из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. На протяжении всего времени обучения Упсала-Цирк предлагает детям и подросткам альтернативу неблагополучной жизни и социальной исключенности, помогает им поверить в себя, реализовать свои таланты и изменить свой жизненный сценарий в лучшую сторону. Участие в создании спектакля и выступление на сцене – это одна из форм такой работы.

Добавим, спектакль «Сны Пиросмани» демонстрируется в рамках Международного инклюзивного онлайн-фестиваля «Другое искусство. Другой формат».

Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и Театрально-концертная дирекция Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Спектакли фестиваля «Другое искусство. Другой формат» можно посмотреть на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.

Теги: #ТКД #Другое искусство
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
Лента новостей
Последние новости
26.07.2021, 11:370 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове 25.07.2021, 13:330 Заслуженный артист России Виктор Яковлев празднует 70-летний юбилей 24.07.2021, 21:070 Эва Зюлковска поблагодарила псковский кинофестиваль за возможность показать польское кино  24.07.2021, 21:000 Актриса Ольга Хохлова: Псковичи очень трогательно заботились обо мне 
24.07.2021, 20:550 Историк кино назвал псковский фестиваль новой кинематографической точкой на карте мира 24.07.2021, 20:490 Фильм о 6-й роте получил специальный приз кинофестиваля «Западные ворота» 24.07.2021, 19:411 Зрителями и гостями кинофестиваля в Пскове стали свыше 5,5 тыс человек 24.07.2021, 18:330 Главный приз кинофестиваля в Пскове получил фильм «Тело Христово»
24.07.2021, 09:340 Международный кинофестиваль «Западные ворота» завершится в субботу в Пскове 23.07.2021, 23:383 Псков-Любовь с Гошей Куценко 23.07.2021, 21:441 Концерт Гоши Куценко в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 23.07.2021, 20:300 Псковская паралимпийка сыграла в теннис с Гошей Куценко
23.07.2021, 20:004 «Псковить»: Гоша Куценко придумал новое слово 23.07.2021, 19:252 Гоша Куценко поздравил Псков с Днем города 23.07.2021, 18:230 Дополнительные показы лазерного шоу в Псковском кремле состоятся 28 и 29 июля 23.07.2021, 17:440 Псковичей приглашают на краткосрочные курсы по актерскому мастерству
23.07.2021, 17:090 Андрей Носков: Художник должен приходить не к частностям, а к обобщениям 23.07.2021, 16:550 Анастасия Мельникова рассказала о фильмах, которые снимались с ее участием в Пскове 23.07.2021, 16:310 Фильм о бойцах 6-й роты показали на кинофестивале «Западные ворота» 23.07.2021, 16:050 Новую программу концерта «Золото Вены» представят псковичам
23.07.2021, 16:030 Камера, мотор, золото 23.07.2021, 15:570 Городом мечты назвала Псков актриса Татьяна Колганова 23.07.2021, 15:343 Жюри кинофестиваля «Западные ворота» придется непросто — Сергей Барковский 23.07.2021, 15:120 Кинорежиссер Николай Котяш высказал мнение о псковских зрителях
23.07.2021, 14:462 Андрей Носков пояснил, в чем заключаются проблемы российского кино 23.07.2021, 14:350 Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове 23.07.2021, 13:340 Андрей Носков оценил уровень организации кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 23.07.2021, 12:490 Конкурс короткометражных фильмов проходит в Пскове в рамках фестиваля «Западные ворота»
22.07.2021, 20:324 Кинофестиваль «Западные ворота» открылся в Пскове красной дорожкой и золотыми конфетти 22.07.2021, 20:030 Алексей Учитель призвал снимать фильмы на Псковской земле 22.07.2021, 19:320 Светлана Немоляева призналась в любви Пскову 22.07.2021, 16:030 Алексей Дунаевский: Если герой не получает однозначной оценки - это примета хорошего фильма
22.07.2021, 15:302 Кинокритик прокомментировал включение резонансного фильма «Зоя» в программу «Западных ворот» 22.07.2021, 14:320 Алексей Дунаевский проанонсировал самые интересные фильмы кинофестиваля «Западные ворота» 22.07.2021, 12:390 Пригласительные на «Лазерное шоу» в Пскове можно получить в обмен на апрельские билеты 22.07.2021, 09:1415 Невский в Кремле: как это было. ФОТО, ВИДЕО
22.07.2021, 08:401 Международный кинофестиваль «Западные ворота» начался в Пскове с лазерного шоу 21.07.2021, 13:552 В кассе филармонии стали доступны пригласительные билеты на лазерное шоу 20.07.2021, 19:542 На территории Псковского кремля пройдет лазерное шоу 19.07.2021, 15:040 Псковский театр кукол показал спектакль в Витебске
19.07.2021, 13:520 Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Пскове 15.07.2021, 13:060 Музыку австрийских композиторов услышат псковичи на концерте «Золото Вены» 13.07.2021, 17:020 Международный кинофестиваль «Западные ворота» пройдет на 6 площадках в Пскове 13.07.2021, 13:010 Псковичи смогут посетить концерт музыканта из Чили «Музыка мира»
12.07.2021, 12:510 Концерт «Золото Вены» пройдет на террасе отеля в Пскове 07.07.2021, 15:510 Прима Мариинского театра выступит на «Лавандовой ночи» в Пскове 07.07.2021, 11:410 Бесплатно посмотреть короткометражки смогут жители Псковской области летом 04.07.2021, 18:550 Великолукский драмтеатр закрыл 101-й театральный сезон
30.06.2021, 19:410 Касса Псковского театра драмы переходит на летний режим работы 29.06.2021, 12:300 Итоги 115-го театрального сезона подвели в Пскове 28.06.2021, 18:581 Женщины на грани экзистенциального срыва 28.06.2021, 16:180 Премьера спектакля-кабаре «Постой, паровоз!» переносится на август
26.06.2021, 20:100 Коматозники в ожидании лифта 25.06.2021, 16:090 Жизнь в розовом цвете 25.06.2021, 15:040 Гастроли Астраханского театра драмы открылись в Пскове 25.06.2021, 13:370 Худрук Александринки предлагает создать Национальную ассоциацию театров России
25.06.2021, 09:390 «Волшебное кольцо»: известный советский мультфильм оживет на псковской сцене 25.06.2021, 08:500 Пьесу французского драматурга Эрика-Эмманюэля Шмитта впервые представят на псковской сцене 24.06.2021, 22:340 Артистка псковского театра Лариса Крамер отмечает 80-летие 24.06.2021, 20:410 Артисты из Астрахани постараются не разочаровать псковичей
24.06.2021, 19:020 Весь театральный мир следит за тем, что происходит в Пскове - режиссер из Астрахани 24.06.2021, 18:120 Появятся ли обнаженные артисты на гастрольных спектаклях, рассказали артисты Астраханского театра 24.06.2021, 17:390 Дмитрий Месхиев позавидовал интересу, который проявили псковичи к гастролям Астраханского театра 23.06.2021, 15:250 Астраханский режиссер поставит в Пскове французскую комедию
23.06.2021, 15:000 Выставка литовского плетения из вербы откроется в Пскове 23.06.2021, 14:130 Режиссер Астраханского драмтеатра о гастролях в Пскове: Лишь бы не побили! 22.06.2021, 13:440 Специальную программу военных фильмов представят на фестивале «Западные ворота» в Пскове 22.06.2021, 12:177 Псковичам расскажут, как бюджетно путешествовать по США
21.06.2021, 18:430 Псковский театр приглашает на документальный спектакль о войне 22 июня 21.06.2021, 15:550 Псковский театр произвел фурор в Астрахани 21.06.2021, 15:110 Дмитрий Месхиев рассказал о премьерах псковского театра в грядущем сезоне 21.06.2021, 13:440 Дмитрий Месхиев: Я ошибался в отношении спектакля «Пир»
19.06.2021, 14:430 Псковский керамист изготовит награды для победителей кинофестиваля «Западные ворота» 17.06.2021, 15:490 Астраханский драмтеатр покажет в Пскове пять спектаклей 17.06.2021, 14:550 На кинофестивале «Западные ворота» покажут фильмы, снятые в Псковской области 17.06.2021, 11:320 Псковский драмтеатр открыл гастроли в Астрахани спектаклем «Смерть Тарелкина»
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru