Сцена / Фестивали

Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал в Пскове

Международный инклюзивный онлайн-фестиваль «Другое искусство. Другой формат» стартовал сегодня, 26 июля. Открыл фестиваль спектакль «Сны Пиросмани» Упсала-Цирка из Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции.

Познакомиться со спектаклем зрители могут, перейдя по ссылке.

Фото здесь и далее: Сергей Николаев

«Это инклюзивный спектакль, созданный по мотивам картин грузинского художника Нико Пиросмани. Настоящего Пиросмани уже нет, но мы точно знаем, из чего складывался мир, который он видел. У его картин есть звучание, и нам остается только искать и смешивать эти звуки. У них есть свой ритм, и мы послушно идем за ним через движение и трюк. Предметы разговаривают с нами и появляются в спектакле в самых неожиданных формах. И стоит добавить сюда немного воображения, как персонажи картин оживают», - рассказали в ТКД.

Основой для спектакля стала творческая лаборатория Упсала-Цирка в Грузии в 2017 году. В создании спектакля на равных объединились профессионалы театра и цирка, музыканты, звукорежиссеры, видеохудожники и, конечно, артисты: дети и подростки из неблагополучных семей, коррекционных школ, дети с синдромом Дауна, выпускники цирка - артисты профессиональной труппы. Наряду с цирковыми трюками, в спектакле ребята сами создают музыкальную партитуру и используют элементы инженерного театра.

Как пояснили в пресс-службе ТКД, Упсала-Цирк, единственный в мире цирк для хулиганов, – социально-культурный проект, который существует в Санкт-Петербурге с 2000 года. Здесь занимаются дети и подростки от 7 до 18 лет из групп социального риска, а также дети с особыми потребностями. На протяжении всего времени обучения Упсала-Цирк предлагает детям и подросткам альтернативу неблагополучной жизни и социальной исключенности, помогает им поверить в себя, реализовать свои таланты и изменить свой жизненный сценарий в лучшую сторону. Участие в создании спектакля и выступление на сцене – это одна из форм такой работы.

Добавим, спектакль «Сны Пиросмани» демонстрируется в рамках Международного инклюзивного онлайн-фестиваля «Другое искусство. Другой формат».

Фестиваль проводится при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и Театрально-концертная дирекция Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.

Спектакли фестиваля «Другое искусство. Другой формат» можно посмотреть на YouTube-канале Театрально-концертной дирекции.