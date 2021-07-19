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Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Пскове

Международный инклюзивный онлайн-фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Псковской области с 26 по 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На 6 площадках зрители смогут увидеть видеоверсии спектаклей, онлайн-выставки, а также вебинары и мастер-классы специалистов в области педагогики и реабилитации.

Основная идея фестиваля — сближение людей через искусство. В творческом форуме примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и других городов, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Основными площадками для просмотра станут креативное пространство «Лофт», Бобровский детский дом-интернат, Производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, молодежный лагерь «Самолва», официальный сайт Театрально-концертной дирекции и социальные сети.

С программой фестиваля можно познакомиться на сайте ТКД или регионального комитета по культуре.

В этом году среди участников фестиваля постоянные друзья неоднократные участники инклюзивных проектов в Псковской области - Центр творческих проектов «Инклюзион» (Москва), Упсала-Цирк (Санкт-Петербург) и Псковская областная универсальная научная библиотека с программой «INKuLtur – за инклюзию в культуре».

Театрально-концертная дирекция благодарит эти коллективы за проявленный интерес к фестивалю «Другое искусство. Другой формат» и надеется на дальнейшее творческое сотрудничество.

Добавим, фестиваль «Другое искусство. Другой формат» проводится при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации и Театрально-концертная дирекция Псковской области. При реализации социального проекта используются средства областного бюджета, выделенные в виде субсидии администрацией Псковской области.