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Опубликована программа фестиваля «Другое искусство» в Пскове

Международный инклюзивный онлайн-фестиваль «Другое искусство. Другой формат» пройдет в Псковской области с 26 по 28 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

На 6 площадках можно увидеть видеоверсии спектаклей, онлайн-выставки, а также вебинары, мастер-классы специалистов в области педагогики и реабилитации.

Как отметили организаторы, главная идея фестиваля — сближение людей через искусство. В творческом форуме примут участие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и других городов, в составе которых люди с особенностями развития, профессиональные артисты, художники, педагоги, известные деятели искусств.

Основными площадками для просмотра станут креативное пространство «Лофт», Бобровский детский дом-интернат, производственно-интеграционные мастерские для инвалидов, молодежный лагерь «Самолва», официальный сайт театрально-концертной дирекции и социальные сети.

С программой можно познакомиться на сайте ТКД или на странице регионального комитета по культуре.

Фестиваль «Другое искусство. Другой формат» проводится при поддержке администрации Псковской области. Организаторами выступают комитет по культуре Псковской области, региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации» и театрально-концертная дирекция Псковской области.

В этом году среди участников фестиваля постоянные друзья неоднократные участники инклюзивных проектов в Псковской области - Центр творческих проектов «Инклюзион» (Москва), Упсала-Цирк (Санкт-Петербург) и Псковская областная универсальная научная библиотека с программой «INKuLtur – за инклюзию в культуре».