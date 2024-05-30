Сцена / Концерты

Концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин» прошел в псковской филармонии с аншлагом

Концерт «Знакомый ваш Сергей Есенин» прошел в большом концертном зале Псковской филармонии с аншлагом, сообщили Псковской Ленте Новостей в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: ТКД

Год 2025-й объявлен годом памяти выдающегося русского поэта Сергея Александровича Есенина. В этом году исполнилось 130 лет со дня его рождения и ровно сто лет прошло со дня трагической гибели.

Лауреат премии «Золотой Софит» Николай Яковлев исполнил знаковые произведения поэта — «Письмо к матери», «Письмо к женщине», «Шаганэ ты моя, Шаганэ», «Ну целуй меня, целуй» и другие.

Артисты ансамбля и солисты Александр Либ, Елена Федина и Наталья Александрова представили мелодии и композиции на стихи Есенина, включая «Не жалею, не зову, не плачу», «Река моя, реченька», «Клен ты мой опавший», «Кони вороные» и другие.