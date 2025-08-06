Сцена / Фестивали

Кинофестиваль «Движение по вертикали» завершился в Пскове и Печорах

Цикл просветительских мероприятий и тематических кинопоказов в рамках кинофестиваля «Движение по вертикали», посвященного памяти выдающегося российского режиссера и общественного деятеля Станислава Говорухина, состоялся в городах Псков и Печоры, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы фестиваля.

Фото предоставили организаторы кинофестиваля «Движение по вертикали»

В программу вошли показы знаковых фильмов, мастер-классы, дискуссии и встречи с кинематографистами, направленные на популяризацию российского кино и культурного наследия режиссера.

Кинофестиваль проходил при поддержке Министерства культуры РФ. Организаторами являются ООО «КиноФокус», центр кинофестивалей и международных программ, киностудия «Вертикаль», кинокомпания «Июнь» и киноконцерн «Мосфильм».

В рамках кинофестиваля с 6 по 9 октября состоялись 10 просветительских мероприятий, которые посетили около 700 человек.

В Доме молодежи организовали пресс-подход по случаю открытия проекта и фотовыставки, посвященной жизни и творчеству Станислава Говорухина. В пресс-подходе приняли участие: заслуженный деятель искусств РФ, президент центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова; кинорежиссер Ольга Беляева; композитор Артем Василев; директор ООО «КиноФокус» Ирина Борисова. Фотовыставку по традиции передали в дар учреждениям культуры Псковской области для дальнейшего экспонирования в регионе в 2026 году – в год 90-летия Станислава Говорухина. Фестиваль открыли министр культуры Псковской области Илианна Петрова и Татьяна Шумова. Зрители тепло встретили показ фильмов «Конец прекрасной эпохи» и «О фильме, и не только».

Мастер-класс «Работа режиссера с актером над образом персонажа» кинорежиссера и актрисы Ольги Беляевой вызвал большой интерес, отметили организаторы. Он прошел в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Участники смогли ознакомиться с показами и разбором заранее подготовленных отрывков и стихотворений, а также освоить практические навыки актерского мастерства в дружеской атмосфере. После мастер-класса представили фильм Ольги Беляевой «Каждый мечтает о собаке».

Не менее активно и познавательно прошли мастер-класс и творческая встреча известного композитора Артема Васильева. Профильные занятия в студии звукозаписи «Школы креативных индустрий» собрали более 100 участников – учащихся ШКИ и студентов музыкального колледжа, готовящихся к профессии звукорежиссера и музыкального сопровождения кино и радиопрограмм. Мероприятие привлекло не только молодежь, но и их наставников, а также профессиональных звукорежиссеров. Обсуждения о будущей профессии, секретах мастерства и решении нестандартных музыкальных задач открыли новые перспективы для аудитории. В ходе творческой встречи и просмотра фильма Weekend зрители совершили путешествие в мир музыки Артема Васильева, познакомились с его музыкальной атмосферой и разнообразием форм музыкального языка в каждом из его произведений.

Две профессионально-ориентированные встречи провел киновед и главный редактор киностудии «Ленфильм» Андрей Апостолов. В «Школе креативных индустрий» и креативном пространстве Loft собрались молодые и опытные кинематографисты. Для участников темы мастер-класса и круглого стола были очень актуальны: выбор главного героя для будущих киноработ и их дальнейшее продвижение. В рамках мероприятий представили фильмы «На Луне» и «Конец сезона», которые стали хорошей иллюстрацией к темам, предложенным для обсуждения в рамках творческих встреч.

Мероприятия кинофестиваля «Движение по вертикали» также прошли в городе Печоры. Впервые участниками творческой встречи с композитором Артемом Васильевым стали студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

Завершающим событием кинофестиваля стала встреча с режиссером Ольгой Беляевой и композитором Артемом Васильевым – создателями фильма «Опасные каникулы». Показ прошел в районном центре культуры.

Дополнительные кинопоказы фильмов киностудии «Вертикаль», кинокомпании «Июнь» и киноконцерна «Мосфильм» продолжат до 4 ноября на 35 киноплощадках восьми муниципальных округов Псковской области.

5 ноября эстафету кинофестиваля «Движение по вертикали» продолжит Калининградская область, которая станет следующим регионом-участником этого масштабного культурного проекта.