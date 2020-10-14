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Дмитрий Месхиев поздравил псковскую артистку с получением «Золотой маски»

Художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев поздравил артистку Псковского театра драмы Дарью Чураеву с получением национальной театральной премии «Золотая маска».

«Я поздравляю нашу актрису Дарью Чураеву и поздравляю весь наш коллектив! Эту "Золотую маску" можно назвать заслугой всего нашего театра. Я поздравляю режиссера Петра Шерешевского с такой почетной наградой. Я очень рад! Хочу поблагодарить всю команду спектакля "Ревизор" и пожелать нам дальнейших успехов не только в наградах, но и в повседневной работе, потому что наша работа строится не только на достижениях и призах, самое главное для нас - и мы никогда не должны об этом забывать - это зрители», - сказал Дмитрий Месхиев.

Спектакль «Ревизор» псковского театра был номинирован на «Золотую маску» в пяти номинациях: «Лучший драматический спектакль большой формы», «Лучший режиссер» (Петр Шерешевский), «Лучшая мужская роль» (Евгений Терских), «Лучшая женская роль второго плана» (Дарья Чураева), «Лучшая мужская роль второго плана» (Виктор Яковлев).