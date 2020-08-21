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Сцена / Концерты

Глоток свежего «Воздуха»: в Пскове прошел первый концерт фестиваля «Музыка на воде»

22.08.2020 11:17|ПсковКомментариев: 0

«Любуемся Псковом! Боже, какой красивый город, точно Париж!» - Если бы Стефану Баторию довелось побывать на Мирожке вечером 21 августа 2020 года, он бы наверняка вновь сказал свои коронные слова. Ибо псковичи, совсем как европейцы, расположились вечером в пятницу у тихой глади Утиного пруда и предались любимому своему досугу - наслаждению музыкой Баха, Генделя, Марчелло и Вивальди. Причем не врубив телефон погромче, а впитывая каждой клеточкой живое исполнение хитов и шлягеров эпохи барокко. Фестиваль «Музыка на воде» стал, без преувеличения, глотком свежего воздуха для сотен горожан, и новым этапом для Псковского губернаторского симфонического оркестра.

Новые традиции

Наверное, никогда прежде Красноармейская набережная не видела столько машин и пешеходов. Случайные прохожие, оказавшиеся свидетелями этого столпотворения, даже шутили по-доброму, мол, «псковский бомонд спешит уток покормить». Первый концерт фестиваля «Музыка на воде», посвященный музыке барокко, привлек многих горожан, и, если бы не ограничения Роспотребнадзора, думается, зрителей было бы еще больше. Меряем температуру, надеваем маску и дезинфицируем руки: теперь точно готовы к массовой прививке хорошей музыкой!

Отрывая фестиваль, руководитель аппарата администрации Псковской области Сергей Дмитриев подчеркнул, что в новом проекте оркестр пробует новые творческие подходы, новые возможности выражения своих способностей и умений, и зачитал приветственный адрес губернатора региона Михаила Ведерникова.

«Сегодня при поддержке Министерства культуры РФ в Пскове стартует одно из самых ярких ожидаемых региональных событий в сфере искусства, - отмечал, в частности, глава области. - Фестиваль «Музыка на воде» объединил многолетние наработки Псковской областной филармонии, новые идеи и подходы с использованием публичного пространства, усилив их общей командой специалистов федерального, регионального и городского масштаба. Это событие имеет все шансы стать знаковым для культурной жизни Псковской области, потому что с него начинается история новой общественной площадки, уникальной для нашего города».

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова поблагодарила всех, благодаря кому амбициозный проект стал реальностью. Это и Министерство культуры РФ, и администрация Псковской области и лично губернатор Ведерников, и региональный комитет по культуре, и муниципалитет. А еще - сотрудники полиции, МЧС, скорой помощи, волонтеры - все те, кто незримо заботился о сотнях слушателей в городском парке.

Художественный руководитель и главный дирижер Псковского губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский поздравил горожан с замечательным событием. «Наконец-то в Пскове состоится первый фестиваль европейского масштаба с музыкой, которая звучит, как правило, на европейских оупен-эйрах, в этой замечательной локации, - сказал он в преддверие первого фестивального концерта. - Я вижу сейчас столько радостных и светлых лиц! Я надеюсь, вернее, я уверен, что фестиваль станет нашей новой доброй традицией, и каждый год в Пскове в этом месте будет звучать классическая музыка». 

Эта музыка будет вечной

Солнце плавно опускалось за деревья Завеличья, спокойная вода отражала и вбирала в себя зажигающиеся огни фонарей и автомобилей, а по сто раз кормленные всеми утки Мирожского парка пересекали небо, опускаясь вдалеке от людей и будто даже крякая в такт звучащей музыке XVII-XVIII века.

Люди же расположились частично на пригорке парка на пледах, частично - на самом берегу пруда, на пуфах. Задерживались даже люди, спешившие по делам в центр - они останавливались на автобусной остановке и тротуарах. Локация, выбранная организаторами фестиваля, оказалась очень удачной: благодаря профессиональной подзвучке музыку было прекрасно слышно, ее не заглушал транспорт. Оркестр органично вписался в природу дендропарка - казалось, здесь всегда звучала музыка, просто раньше она было не так заметна. Повезло музыкантам и зрителям и с хорошей погодой - хотелось бы верить, что два следующих концерта пройдут при таких же условиях.

Выигрышным оказался и выбор программы: псковичи услышали вживую как хорошо знакомые произведения Баха, Генделя, Вивальди, так и никогда прежде не звучавшие у нас сочинения этих и других авторов. Псковский симфонический оркестр под руководством главного дирижера Николая Хондзинского выложился на все сто, учитывая сложность, ажурность барочных партитур (достаточно восстановить в памяти «Шутку» Баха, чтобы понять, о чем идет речь). Несмотря на долгое карантинное молчание, оркестру удалось выработать, прочувствовать совершенно новое звучание. Причудливая вязь барочных вариаций пришла в Псков и благодаря приглашенным гостям, известным музыкантам, лауреатам международных конкурсов - флейтистке Малике Мухитдиновой, гобоисту Эмилю Мирославскому, артистам коллектива Basso continuo, и, конечно же, сопрано Лилии Гальсиной (на одной из пресс-конференци маэстро Хондзинский говорил о том, что ее голос очень гармонирует музыке этой эпохе - на концерте стало понятно, что имел в виду дирижер).

Сочетание старинной музыки и примет современной жизни - проезжающие на Юбилейную грузовики, джинсы и кроссовки как самый популярный дресс-код, огоньки мобильных телефонов - создавали ощущение, что дамы и кавалеры давно ушедшей эпохи на минутку покинули нас и очень скоро вернутся и рассядутся, затеяв не завтрак, но Ужин на траве. «Жизнь есть сон» - одна из любимых барочных метафор - воскресала в музыке, плывущей над Псковом XXI столетия. Дети, как фавны и нимфы, резвились на траве, их мамы и папы словно на куртуазном приеме при дворе Людовиков степенно внимали происходящему, а мир вокруг меж тем менялся с неимоверной скоростью: тональности, свет, воздух, события, сами люди каждую секунду становились другими.

Трогательное волшебство

Баху приписывают слова: «Цель музыки — трогать сердца». Судя по отзывам зрителей о первом фестивальном концерте на Утином пруду, исполнители с успехом справились со своей задачей.

«Прекрасные впечатления! - делится эмоциями псковичка Екатерина. - О концерте узнали из группы БКЗ, отстояли в очереди, получили билетики и с удовольствием пришли. Вы не поверите: мы отложили поездку на дачу, едем завтра утром, специально чтобы провести время в хорошей компании, в хорошей атмосфере, чтобы насладиться впечатлениями, классической музыкой. Потому что наша жизнь, несмотря на то, что мы стараемся ее разнообразить, настолько однообразна... Надо использовать по максимум все, что нам предлагают».

Две сестры-псковички наперебой рассказывают о впечатлениях: «Нам очень понравилось! Приятно, душой отдохнули! Пятница сегодня, с работы пришли, очень приятно! Мы редко на такие представления ходим, но нам очень нравится. Это интересно, это нужно, это необычно, мы первый раз на таком концерте. Хотя в музыке мы мало разбираемся, особенно в классической, но такой формат мне нравится», - говорит одна. Другая ее поддерживает: «Да, как-то забываешь о своих проблемах, хочется даже остаться здесь. Мы далеки от музыки, но здесь чувствуешь какое-то душевное спокойствие. Мы привыкли, что такое проводят в концертных залах, а здесь - мероприятие не обязывает к каким-то нарядам, внешнему виду - есть свобода, очень приятно, можно и в кроссовках и в шортах, и в футболках прийти - как угодно! Так что нам холодно, но мы сидим. Очень классно, побольше бы таких концертов в городе».

«Все замечательно! Фантастика! - делится еще одна зрительница, сияя глазами. - Красиво, приятно,  это настоящее наслаждение! Конечно, такие фестивали нужны! Это необычно - уже поэтому их надо проводить. Самое большое впечатление - наверное, первый Вивальди. Давно в городе не проводились концерты, может, поэтому такой эффект».

Псковичка Ирина тоже восхищена: «Я люблю симфоническую классическую музыку, особенно в обработке рока. Я считаю, до классической музыки нужно дорасти. Определенный уровень сознания должен быть у человека. Это такая музыка, которую нужно именно душой прочувствовать».

Яркие впечатления останутся от концерта и у пенсионерки Наталии Ивановны: «Это волшебство! Музыка очень красивая, особенно понравилась мне флейта. Хотя и гобой тоже очень хороший. Голос очень красивый у девушки. Плюс свежий воздух, речка! Красота!»

***

«Ну почему мы уходим? Я хочу слушать!», - мальчик лет шести-семи отказывался идти домой с концерта, а папа увещевал его: «Ты видишь, темно на улице, уже поздно!» Что за чудо: ребенок просил подольше посидеть не у телевизора, не с планшетом, а в красоте великой музыки...

Интуиция его не подвела: уходить действительно было рано (до финала оставалось минут пятнадцать). В завершение фестивального концерта взял слово Николай Хондзинский: «Много красивой вечной музыки сегодня прозвучало. Я бы хотел, чтобы каждый унес ту музыку, которая прозвучит сейчас» - и по залитому вечерней мглой берегу пруда заструился свет знаменитой сюиты Баха «Воздух».

Елена Никитина

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии #филармония #Николай Хондзинский #дендропарк
Источник: Псковская Лента Новостей
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