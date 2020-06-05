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200 пуфов и общепит: фестиваль «Музыка на воде» пройдет с максимальным комфортом

Фестиваль «Музыка на воде» станет уникальным событием для Пскова, уверены его организаторы. Причина проста: в городе подобного рода мероприятие проводится впервые. Об этом на пресс-конференции 30 июля рассказали его организаторы, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фестиваль пройдет при поддержке министерства культуры РФ. «Это серия концертов, которая несет колоссальную просветительскую роль, - подчеркнул в рамках пресс-конференции, посвященной фестивалю, главный дирижер и художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский. - Такие концерты стандартны для Европы - классическая музыка, которую исполняют на улице».

Когда фестиваль находился в стадии планирования, его проведение намечалось на июнь, организаторы рассчитывали, что все пространство дендропарка будет занято слушателями. Предполагалось, что каждый концерт сможет посетить по скромным подсчетам до полутора тысяч человек.

Для зрителей будет обустроено две зоны: одна с пуфами (их количество составит порядка 200), на другой смогут разместиться слушатели, которые принесут с собой пледы. Как сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, на площадке будут установлены биотуалеты, желающие смогут приобрести чай. По ее словам, на полянах дендропарка нет возможности поставить стулья, вместе с тем организаторы хотят создать на фестивале атмосферу максимально свободную, разрушив шаблоны восприятия классической музыки.

Организаторы предупредили, что вход на фестиваль будет бесплатным, но по пригласительным: на такую меру организаторам пришлось идти в связи с необходимостью соблюдения карантинных мер. Территория дендропарка в связи с этим будет огорожена. Пока сведений по допустимому количеству людей нет, поэтому предварительная выдача пригласительных (не более двух в руки) будет организована в кассе БКЗ за неделю до фестиваля.