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Онлайн-трансляцию псковского фестиваля «Музыка на воде» обещают организаторы

С 21 августа по 12 сентября в Мирожском дендропарке Пскова пройдет три тематических концерта в рамках фестиваля «Музыка на воде». Как сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, вход на фестиваль будет бесплатным, но попасть на него можно будет только по пригласительным, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Получить билеты можно будет бесплатно в кассе БКЗ за неделю до первого концерта. Такое решение вызвано необходимостью соблюдать социальную дистанцию. Для зрителей, которые не смогут посетить концерты, в Интернете будет организована онлайн-трансляция фестиваля.

«Мы хотим, чтобы как можно большее число зрителей увидело выступление, - подчеркнули организаторы. - Надеемся, что аудитория выйдет за рамки Псковской области, и к просмотру присоединятся зрители по всей стране и за рубежом».