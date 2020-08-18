Сцена / Фестивали

Николай Хондзинский: Программа фестиваля «Музыка на воде» гармонирует с Мирожским монастырем

Проведение фестиваля «Музыка на воде» согласовано со всеми инстанциями и не помешает жизни Мирожского монастыря, сообщил художественный руководитель главный дирижер Псковского Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский в ходе пресс-конференции 20 августа.

«Изначально идея фестиваля заключалась в том, чтобы все смогли послушать музыку, - подчеркнул Николай Хондзинский. - Программа вписывается в пейзажи и гармонирует с монастырем. Мы прикасаемся к великому наследию барочной музыки, европейской и русской классики», - сказал Николай Хондзинский, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

По словам дирижера, открытие фестиваля будет посвящено барокко. Псковичи услышат произведения Баха, Тельмана, Вивальди, которые ранее не звучали в городе. В концерте примут участие столичные солисты. В частности, псковичи смогут услышать сопрано Лилии Гасиной. По словам Николая Хондзинского, ее легкий потрясающий голос вписывается в барочную музыку. Кроме того, гости концерта открытия услышат клавесин, лютню и барочную гитару.

Второй концерт будет посвящен музыке Европы. Зрители услышат Вагнера, Моцарта, Пуччини, ряд их наиболее ярких красивых сочинений. Солистами выступят полюбившиеся горожанам Виолетта Лукьяненко и Альберт Жалилов.

Заключительный концерт, в котором примут участие солисты Академии молодых певцов Мариинского театра, посвятят русской классике. Зрители услышат сцены и арии из опер Чайковского, Мусоргского, Римского-Корсакова.