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Плавучую сцену для фестиваля «Музыка на воде» привезут из Бугрово

Директор Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова приоткрыла завесу тайны, говоря о запланированном на конец августа фестивале «Музыка на воде». Речь об этом событии шла сегодня в прямом эфире «Эхо Москвы» в Пскове.

По ее словам, фестиваль будет проводиться на средства правительственного гранта. «Это была не первая наша заявка, и когда мы получили положительный ответ, это было очень неожиданно и трогательно», - заметила Елизавета Барышникова.

Фестиваль будет проходить в дендропарке на Мирожке. В программу включены три концерта - 21, 22 августа и 12 сентября состоятся концерты музыки эпохи барокко, европейской и русской классики.

На Мирожке будет оборудована большая плавучая сцена, которая находится сейчас в Бугрово. «Концепция сцены на воде очень интересна и для Пскова нова, - подчеркнула Елизавета Барышникова. - Я считаю, она должна сработать».