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Площадка фестиваля «Музыка на воде» будет безопасной для зрителей

Зрительская зона фестиваля на открытом воздухе «Музыка на воде» будет максимально комфортной и безопасной. Об этом сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Зона для зрителей будет размещена на двух полянах дендропарка, расположенных напротив сцены. В границах первой зоны установят видеоэкран: зрители, которые будут сидеть дальше от музыкантов, смогут лучше увидеть все происходящее.

Вход на фестиваль будет бесплатным, но по пригласительным: на такую мерам организаторам пришлось идти в связи с необходимостью соблюдения карантинных мер. Территория дендропарка в связи с этим будет огорожена. Пока сведений по допустимому количеству людей нет, поэтому предварительная выдача пригласительных (не более двух в руки) будет организована в кассе БКЗ за неделю до фестиваля.

«На фестивале будут работать волонтеры, которые помогут с размещением зрителей. - отметила Елизавета Барышникова. - Мы заботимся о том, чтобы наши зрители были в безопасности. По массовости событие обещает быть самым многолюдным за все время карантина».