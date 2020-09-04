Сцена / Новости

Понтонную сцену на Мирожке в Пскове укрепят

Понтонную сцену на пруду в Мирожском дендропарке укрепят. Об этом директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова сообщила в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Говоря о подготовке к фестивалю «Музыка на воде», она рассказала, что организаторы поставили сцену на воду, но в связи с тем, что оркестр состоит из 65 человек, присутствовали риски. «Думаю, в дальнейшем мы ее усилим и сделаем так, что сможем разместить безопасно оркестр на этой площадке, и это будет другая картинка».

По словам Елизаветы Барышниковой, водная гладь неожиданно сыграла важную роль в озвучке фестивального концерта: звук было слышно во всем парке.