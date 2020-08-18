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Фестиваль «Музыка на воде» пройдет в Пскове с учетом всех мер безопасности

Фестиваль «Музыка на воде», организуемый Псковской областной филармонией, пройдет в Мирожском дендропарке с 21 августа по 12 сентября с соблюдением всех санэпидемиологических мер. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

При входе на территорию проведения мероприятия производится:

– обязательная санитарная обработка рук;

– контроль температуры тела бесконтактным способом с обязательным отстранением от нахождения лиц с повышенной температурой и с признаками инфекционного заболевания.

Обязательно наличие маски при себе. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров при входе и выходе и на территорию проведения мероприятия.

За нарушение общественного порядка зритель может быть удален с территории проведения фестиваля.

На территорию фестиваля запрещается проносить:

– воду в пластиковых бутылках объемом более 0,5 л;

– колющие, режущие предметы и воспламеняющиеся вещества;

– алкогольные напитки и наркотические вещества;

– животных.

Посещение концертов с детьми осуществляется согласно возрастному ограничению, указанному в билете. Вход на территорию открыт с 17:30, просьба приходить заблаговременно.

Просьба продумать место парковки автомобиля заранее, парковка на территории Дендропарка будет закрыта для технических служб фестиваля. В связи с его проведением на открытом воздухе предлагается взять с собой пледы/пенки. В парке будет осуществляться свободная рассадка на газоны.

В случае недомогания и признаков болезни псковичей просят оставаться дома.

Напомним, что фестиваль пройдет при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации.