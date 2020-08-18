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Около тысячи псковичей посетят фестиваль «Музыка на воде»

Фестиваль «Музыка на воде», открытие которого состоится в Дендропарке на Мирожке, смогут посетить порядка 1000 зрителей. Как сообщила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 20 августа, изначально он планировался открытым, но из-за рекомендованных ограничений организаторы пришли к решению ввести систему пригласительных билетов, хотя парк предполагает большее количество зрителей, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: tourism.pskov.ru

«Все билеты уже распределены, - отметила Елизавета Барышникова. - Большую часть пригласительных мы отдали в кассу. Наверняка, многие видели очередь от БКЗ до Октябрьского проспекта. Это было для нас потрясением. Люди истосковались по концертам».

Карантин и связанные с ним ограничения на массовые мероприятия спровоцировали ажиотажный спрос на билеты. Ожидая этого, организаторы даже не делали акцент на рекламе фестиваля, понимая, что количество зрителей будет ограничено.

Добавим, что проведение фестиваля в Пскове стало возможным благодаря поддержке Министерства культуры РФ.