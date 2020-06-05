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Ни одна утка не пострадает, пообещали организаторы фестиваля в псковском дендропарке

Фестиваль «Музыка на воде», который пройдет в дендропарке на Мирожке, будет уникальным. Об этом сообщили организаторы в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему событию, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как отметила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, фестиваль пройдет на новой городской площадке. «Мы открываем сложную площадку с плавучей сценой, - сказала она. - Сцена из Бугрово, долгое время она пустовала и не работала. Мы считаем, если в регионе есть сцены, они должны работать».

По словам Елизаветы Барышниковой, организаторы долго искали локацию. Это не могла быть река, так как там есть течение. «Тогда мы подумали о парке дендрарии, все условия здесь подходят для такой сцены».

Директор филармонии выразила надежду, что проектом «Музыка на воде» жизнь парка не закончится, его наполнят насыщенной культурной повесткой.

Отвечая на вопросы журналистов, она также подчеркнула, что при проведении фестиваля ни одна утка не пострадает.