Сцена / Фестивали

На фестивале «Музыка на воде» не будет дресс-кода

Фестиваль «Музыка на воде» пройдет в Пскове в формате трех концертов 21, 22 августа и 12 сентября. В настоящее время заканчивается монтаж сцены. Об этом сообщила директор областной филармонии Елизавета Барышникова на пресс-конференции 20 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«К сожалению, не весь оркестр разместится на сцене, - отметила Елизавета Барышникова. - В процессе установки выявились риски. Но картинка будет не менее эффектной и красивой».

По словам директора филармонии, в процессе подготовки фестиваля возникло очень много бытовых моментов, технических. Организаторы выразили благодарность комитетам и службам города и региона, которые подключились к работе над фестивалем.

Как рассказала Елизавета Барышникова, на фестивале планируется зона свободной рассадки. «Парковая зона не предполагает строительства амфитеатра, - пояснила она. - Поэтому мы просим зрителей приходить с пледами, покрывала и всем тем, на чем будет удобно сидеть. Приходите в обычной одежде, дресс-кода нет. Важно, чтобы гостям было удобно сидеть. Оденьтесь потеплее, чтобы не замерзнуть вечером».

Добавим, что парковка рядом с Дендропарком будет ограничена. В связи с этим псковичам советуют продумать места для автомобилей заранее или прогуляться до парка пешком.