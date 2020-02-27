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Сцена / Фестивали

Фестиваль Николая Хондзинского «Музыка на воде» состоится на плавучей сцене в Дендропарке в Пскове

31.05.2020 15:06|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль Николая Хондзинского «Музыка на воде» пройдет с 21 августа по 12 сентября. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии, в рамках фестиваля состоятся три open-air концерта на плавучей сцене в Дендропарке рядом со Спасо-Преображенским Мирожским монастырем.

Берега Утиного пруда, на котором будет установлена плавучая сцена, формируют удобный природный амфитеатр, на котором расположатся зрители.

Формат фестиваля является уникальным для региона не только в связи со звучанием под открытым небом, но и благодаря времени проведения, отметили в филармонии.

Каждый концерт несет в себе важную идею сохранения всемирного музыкального наследия. Разноплановые концерты позволят познакомить слушателей с классической, духовной музыкой разных музыкальных школ, стран и эпох.

Концерты фестиваля можно будет посетить бесплатно.

Открытие фестиваля состоится 21 августа первым концертом «Барокко».

Второй концерт «Европейская классика» пройдет 22 августа.

Закрытие фестиваля и третий концерт «Русская музыка» запланирован на 12 сентября.

«Наш новый open-air фестиваль - это уникальная возможность для псковичей насладиться классической музыкой в нестандартной обстановке под открытым небом. Уходя от душных залов в летний период, выбирая живописные места нашего древнего города, которые ранее даже не рассматривались как возможные концертные площадки, мы стремились создать особый проект, призванный не только приобщить псковичей к знаковым шедеврам мирового музыкального искусства, но и развить грандиозный туристический потенциал города», - подчеркнул художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

В концертах примут участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, солисты Мариинского театра, ведущие инструменталисты из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Это лето должно было стать очень насыщенным в культурном плане: дни Пушкинской поэзии и русской культуры, наши традиционные оупен эйры в Покровском, ремесленная ярмарка, празднование дня города. Жемчужиной летней программы должен был стать фестиваль, на который мы получили грант правительства Российской Федерации - «Музыка на воде» под художественным руководством Николая Хондзинского. Сейчас мы пытаемся спасти хоть какую-то часть программы, мы прорабатываем и готовы обсуждать все меры безопасности, лишь бы бесплатные (что важно в сложившейся ситуации) красивые концерты на свежем воздухе состоялись в конце августа и начале сентября. Будем держать кулачки и будьте здоровы!» - заключила директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова.

 

Теги: #Симфонический оркестр Псковской филармонии
Источник: Псковская Лента Новостей
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