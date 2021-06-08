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Оперу «Евгений Онегин» планируют повторить в Пскове в следующем сезоне

Оперу Чайковского «Евгений Онегин» планируют поставить в Пскове и в следующем сезоне. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе пресс-конференции «Летние концерты Псковской областной филармонии» сообщил художественный руководитель и главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Псковской области Николай Хондзинский.

В этом году Пушкинский праздник поэзии завершился оперной постановкой. «У меня это вызвало очень сильное впечатление, да и вся наша команда до сих пор не до конца понимает, что произошло: настоящий оперный театр оказался на сцене псковской филармонии», - поделился впечатлениями Николай Хондзинский.

По его словам, оперу будут повторять и в следующих сезонах. «Это произведение — классика. Такие оперы не просто выдерживают многократный повтор, но и заслуживают того, чтобы новые и новые зрители смотрели и слушали это произведение», - подчеркнул Николая Хондзинский.

Он также отметил непровинциальный уровень выступающих певцов. «Я считаю, что воспитание слушающих, нового поколения, возможно только тогда, когда качество исполнения соответствует таким высоким стандартам», - сказал художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра.

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова выразила сожаление по поводу того, что небольшое количество псковичей смогло насладиться оперой. «Но мы сделали серьезный задел, сработали на перспективу, чтобы в следующем году реализовать поистине масштабный День пушкинской поэзии на федеральном уровне», - добавила она.