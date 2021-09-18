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Варлаамовская башня впервые за свою историю стала концертной площадкой. ФОТО

Варлаамовская башня в Пскове впервые стала концертной площадкой за свою многовековую историю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт комитета по культуре Псковской области

«Аутентичная атмосфера, средневековые мелодии, фантастическая акустика и мерцающий свет пламени. Все это - фестиваль камерной музыки Arsinturri Николая Хондзинского», - рассказали о прошедших концертах в комитете.

Напомним, ранее художественный руководитель, главный дирижер Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский говорил о том, что фестиваль «Ночь в башне» пройдет в Пскове впервые и ознаменует рождение новой уникальной концертной площадки в только что отреставрированной Варлаамовской башне.