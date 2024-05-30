Сцена / Концерты

Концерт «Голоса древних струн» состоится в псковском БКЗ

Концерт «Голоса древних струн» организует Псковская областная филармония 23 октября. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Если мы говорим об Ансамбле "Псков", состоится еще один концерт. Он создан по президентскому гранту, который выиграл заслуженный артист России Александр Иванович Либ. В рамках этого гранта будет проходить бесплатный концерт по пригласительным билетам», - сказал Александр Боярков.

В концерте примет участие ансамбль из Москвы.

«Этот концерт называется "Голоса древних струн". Соответственно, речь идет о традиционных русских музыкальных инструментах. И там примет участие ансамбль гуслей Российской академии музыки имени Гнесиных. Концерт пройдет 23 октября», - уточнил Александр Боярков.