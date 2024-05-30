Концерт «Голоса древних струн» состоится в псковском БКЗ

Концерт «Голоса древних струн» организует Псковская областная филармония 23 октября. Об этом в рамках пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
В концерте примет участие ансамбль из Москвы.
«Этот концерт называется "Голоса древних струн". Соответственно, речь идет о традиционных русских музыкальных инструментах. И там примет участие ансамбль гуслей Российской академии музыки имени Гнесиных. Концерт пройдет 23 октября», - уточнил Александр Боярков.