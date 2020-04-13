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Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ведущий Дмитрий Волхонов пригласил в студию известных псковских музыкантов и исполнителей — Катю Андрееву и лидера группы «Капитан Смолетт» Александра Григорьева. Вместе они поговорят о «культурном карантине», в котором невольно оказался Псков из-за коронавируса, и о стартовавшей благотворительной акции #СпасибоМедикам.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.