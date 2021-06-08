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Псковский художник стал призером национального чемпионата ArtMasters-2021

Художник-иллюстратор, граффист Иван Трахов представлял Псковскую область на Втором национальном открытом чемпионате творческих компетенций ArtMasters 2021. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.

Защита финальных заданий прошла на площадке государственной киностудии «Союзмультфильм». Финальным испытанием для художников-аниматоров стало создание анимированного эпизода для джем-сейшена на тему «Преображая мир» с заданной музыкальной композицией. Длительность каждого эпизода по заданию была ограничена 12 секундами. Псковский художник Иван Трахов вошел в тройку лидеров чемпионата и занял второе место.

Цель масштабного национального проекта ArtMasters — поддержать лучших молодых представителей творческих профессий, создать благоприятные условия для раскрытия их потенциала и способствовать росту престижа творческих профессий, напомнили в ТКД.

Чемпионат стремится стать платформой, на которой профессионалы и эксперты самого высокого уровня, создающие текущий ландшафт компетенций театра, кино, телевидения и других направлений сферы культуры, передают свои знания молодым участникам чемпионата, а также обращаются к широкой аудитории, интересующейся передовым срезом креативных технологий.

Для участников основной возрастной категории - 18-35 лет - соревнования прошли по 19 компетенциям: художник по костюмам; художник по гриму; художник-оформитель; сценограф; художник по свету; звукорежиссер; медиакомпозитор; веб-дизайнер; геймдизайнер; художник-аниматор; клипмейкер; режиссер монтажа; саунд-дизайнер; дизайнер смешанной реальности / программист виртуальных миров.

В 2021 году было 19 компетенций для основной возрастной категории (18−35 лет) и 8 компетенций для юниоров (14−17 лет). Победители получат денежные сертификаты на общую сумму 21 850 000 рублей, за первое место — на 500 тыс. рублей, за второе — на 300 тыс. рублей, за третье — на 150 тыс. рублей вместе с дорогостоящим оборудованием, стажировками и работой в действующих проектах.