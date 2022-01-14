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Дмитрий Месхиев предложил присвоить Юлии Пересильд звание Героя России

Актрисе, уроженке Пскова Юлии Пересильд нужно дать звание Героя России. Такое предложение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) озвучил художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

«Наше население должно гордиться, что псковичка Юлия Пересильд — это первая артистка в мире, которая полетела в космос. Ее надо на руках носить. Она ведь за полгода к этому подготовилась, я знаю, через что она там прошла. Это ведь не просто сел в самолет и в Сочи полетел. Когда она мне сказала, что собирается сняться в фильме в космосе, я был против. Я спросил: "Куда ты собралась? У тебя ведь двое детей". Она просто герой», - сказал Дмитрий Месхиев.

По его мнению, это событие недооценено не только в Псковской области, но и в пределах страны. «Юля очень известная артистка, которая при этом не забывает свой город и свой регион, сохраняет наследие своей семьи. Здесь ей бы памятник поставить, может, он украсил бы какую-нибудь площадь, да и если бы ей дали "Героя России", это было бы абсолютно правильно», - добавил художественный руководитель псковского театра драмы.

Ранее Псковская Лента Новостей проводила опрос, и большая часть принявших в нем участие читателей выступила против награждения артистки как первого актера-космонавта.

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Напомним, Юлия Пересильд в октябре 2021 года отправилась на Международную космическую станцию для съемок фильма. В рамках научно-просветительского проекта россияне первыми в мире сняли игровое кино в космическом пространстве.