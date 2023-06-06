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Сцена / Проекты

Названы лауреаты конкурса «Живое пушкинское слово»

03.07.2023 16:26|ПсковКомментариев: 0

Публичный финал конкурса исполнителей стихов Пушкина «Живое пушкинское слово» состоялся в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе театра.

Фото: пресс-служба Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина

Победители конкурса станут участниками гала-концерта в рамках ХХХ Пушкинского театрального фестиваля. Лауреаты I степени также отправятся на групповую экскурсию в Санкт-Петербург и посетят Музей-квартиру А.С. Пушкина.

Лауреатами I степени в Пскове стали:

  • Дмитрий Тыщенко (Бежаницы, 13 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников,
  • Анастасия Куклина (Псков, 20 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников,
  • Марина Травкина (Печорский район, 43 года) / Вокал, наставник Елена Обухова,
  • Валентина Фадеева (Дновский район, 65 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников.

Лауреатами II степени в Пскове стали:

  • Амина Мухаметшина (Псков, 10 лет) / Декламация, наставник Сергей Попков,
  • Анастасия Макарова (Бежаницы, 13 лет) / Декламация, наставник Александр Овчаренко,
  • Ксения Назарова (Псков, 13 лет) / Вокал, наставник Елена Обухова,
  • Снежана Романова (Псков, 18 лет) / Декламация, наставник Владимир Свекольников,
  • Ирина Елфимова (Псков, 20 лет) / Декламация, наставник Александр Овчаренко,
  • Антон Тарасов (Псков, 22 года) / Декламация, наставник Александр Овчаренко,
  • Григорий Васильев (Псков, 22 года) / Декламация, наставник Александр Овчаренко,
  • Алена Гаврилова (Петрозаводск, 23 года) / Вокал, наставник Елена Обухова.

В жюри конкурса вошли известные деятели культуры Псковской области – представители Псковского театра драмы, регионального комитета по культуре, члены Союза театральных деятелей России, члены Российской общественной Академии голоса.

«Когда мы задумывали этот конкурс, у нас были опасения, что желающих принять участие будет немного, но мы ошиблись. Желающих было очень много, и наши наставники отбирали буквально из сотен кандидатов. Здорово, что люди хотят петь и читать Пушкина, здорово, что люди хотят играть на сцене, здорово, что люди входят в контакт с живой и настоящей поэзией нашего величайшего российского классика», – прокомментировал итоги конкурса председатель жюри Андрей Пронин.

Напомним, что открытый региональный конкурс «Живое пушкинское слово» стартовал в Псковской области в мае, и его этапы проходили параллельно в Пскове и Великих Луках. Из более чем ста заявок эксперты отобрали полуфиналистов, а после очных выступлений перед наставниками были сформированы команды участников, которые продолжили подготовку к финалу под руководством артистов Псковского театра драмы Владимира Свекольникова, Сергея Попкова, Александра Овчаренко и артистов Великолукского драматического театра Ирины Кругленко, Дениса Кучерявого, Никиты Шатова.

«Региональный конкурс подразумевал, что тут будут участвовать жители Псковской земли. Но заявки у нас были и из Санкт-Петербурга, и из Петрозаводска, и из Саратова. А это значит, что искусство не имеет границ. И то, что сегодня, в день финала, зал полон – это подтверждение того, что это нужно вам – зрителям и участникам. Я вас поздравляю с этим праздником!» – выступил Александр Овчаренко перед финалистами.

Участники конкурса были разделены на несколько возрастных групп: самым младшим участником было 10 лет, самому старшему – 65. Любовь Тыщенко, мама одного из лауреатов поблагодарила организаторов: «Хочется от лица родителей поблагодарить педагогов, наставников и членов жюри за такой прекрасный проект. За работу, которую наставники провели с каждым участником, за добрую, душевную обстановку в стенах театра, за организацию и проведение финальных этапов конкурса и гала-концерт».

В Великих Луках победителями конкурса стали:

  • Алина Жолобова / Вокал, наставник Ирина Кругленко,
  • Анастасия Шаповал / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый,
  • Оксана Ямаева / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый,
  • Арина Мертин / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый,
  • Алексеева Вероника / Художественное слово, наставник Никита Шатов,
  • Михайлова Александра и Лёшина Дарья / Художественное слово, наставник Денис Кучерявый.

Организатор конкурса: Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей РФ.

Операторы — Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина, Великолукский драматический театр. Партнеры — комитет по культуре правительства Псковской области, управление культуры администрации города Пскова, комитет культуры администрации города Великие Луки.

Проект реализуется с использованием гранта, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».

Теги: #Псковский театр драмы #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
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